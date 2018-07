Partoer Van der Bos wint keatserij yn Harns

It partoer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra hat snein it haadklasse keatsen frije formaasje yn Harns wûn. It trio wûn mei 5-5 en 6-4 fan it partoer fan Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Tjisse Steenstra waard útroppen ta kening.