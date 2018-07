Resinsje: Altyd Seumer: in oade oan it prachtige lânskip fan It Bilt

Kloften minsken rinne op de seedyk by Swarte Haan op dizze prachtige simmerjûn. Se binne ûnderweis nei in stik lân deun oan 'e seedyk foar it lokaasjeteäterstik Altyd Seumer. It stik fan regisseuse Sjoeke-Marije Wallendal is in unike kombinaasje fan opera, grutte lânboumasines en fansels de prachtige omjouwing.

Altyd Seumer fertelt op in opera-achtige wize in alternative skiednis fan de Biltkers en harren tradysjonele bân mei de ierappels. Basearre op it epos fan Willem van Haren (yn it stik spile troch Jan de Vries) mei eleminten fan de Frânske film 'La cinquième saison'. De haadrolspilers fertelle foar it grutste part op sjongende wize harren ferhaal en motivaasje. Dochs giet it hjir net om in musical.

It is bysûnder om grutte nammen as Albert Bonnema en Marjolein Ley oan it wurk te sjen. Dochs sille de dissonante klanken en ritmysk ûngewoane maten net foar elkenien noflik te hearren wêze. It makket it stik dreger.