Toerisme-ûndernimmer Albert Hendriks: "Krankjorum, sa'n soad LF2018-eveneminten yn augustus."

Hendriks fernimt op it stuit in soad belangstelling fan toeristen dy't de alvestêdetocht fytse wolle. De fonteinen èn it gedoch dêroer, hawwe minsken nijsgjirrich makke en as it waar dan ek nochris stabyl goed is, reint it wer boekingen. Kritysk is Hendriks oer it tal laadpeallen foar elektryske boaten op de alvestêderûte. "Ek dêr is in soad ferlet fan. It jild dat no útjûn wurdt oan de elfwegentocht, hiene se dêr better yn stekke kinnen."