Reade kaart foar keatser Laas Pieter van Straaten

Keatser Laas Pieter van Straaten hat by it haadklasse keatsen yn Harns in reade kaart krigen. Hy keatste mei in want sûnder goeie stimpel. Alle keatsers moatte mei in want keatse dy't goedkard is troch in wantekommisje fan it keatsbûn. De wantekommisje seach dat de want net goedkard wie en joech dat troch oan skiedsrjochter Marinus Grond. Dy joech dêrnei de reade kaart.