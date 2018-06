Frânsman rint fan Spanje nei Sweden en bellet oan yn Wierum

Wat it doel fan Aillet mei syn tocht is? Minsken ferbine en in keunstwurk meitsje foar de folgjende generaasjes.

It sil dy mar gebeure. Op in dei stiet der in Frânsman by dy yn de tún en dy wol by dy sliepe. Wat dochst dan? It oerkaam Janke van der Meulen út Wierum. Sy krige in wol hiel bysûndere Frânsman op besite. Hy kaam oanrinnen út Spanje wei.

Ite

"Myn freondinne kaam him tsjin op de Ofslútdyk en hearde syn ferhaal", fertelt Van der Meulen. "Dat fûn se sa bysûnder dat se him ûtnûge om by ús te iten as hy yn Wierum oankomme soe", seit se.

Woansdei wie it safier en kaam Aillet oan mei syn karke. Op dy karre hat hy allegeare buiskes, weryn't hy sân sammelet.