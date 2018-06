Hobma ljept op It Heidenskip nei sânde seizoensoerwinning

Thewis Hobma wûn sneon op It Heidenskip de alfde fierljepwedstriid fan it seizoen. It wie foar de fierljepper út Harns alwer de sânde oerwinning.

Foar it earst ljept Hobma mear as 140 meter foar it klassemint, dat is sân kear gemiddeld oer de 20 meter per sprong.

By de froulju ljepte Anneke Broersma it fierst.