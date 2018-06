IepenUP vlog: In kompromis yn de Swarte Pyt diskusje

Wylst de goedhillichman thús yn Spanje genietet fan syn fakânsje, wurdt der yn ytkafee Jelle Joep yn Twizel socht nei in oplossing foar de Swart Pyt diskusje. Op de dei dat Seye Herke Brinkman by de Sinteklaasyntocht ferline jier yn Dokkum de bus mei anty-swartepytaktyvisten blokkeare liet, wie Iepen UP-vlogster Joyce de iennige aktivist yn it demonstraasjefak yn Dokkum.

Joyce striidt foar in yntocht dy't elkenien wurdearje kin, wylst Seye sich djip ferbûn fielt mei de âlde tradysje. Yn de iepen Up-vlog fan dizze wike sykje de twa tsjinpoalen elkoar op om ta in kompromis te kommen. Dat bart yn it kafee dêr't de 'blokkearfriezen' nei ôfrin fan de A7-aksje harren gehaktbaltsje opieten.