Lytse oefensege foar SC Hearrenfean op Drachtster Boys

By it skoft stie Hearrenfean mei 1-0 foar troch in goal van de Australiër Iredale. Van Amersfoort makke der yn de twadde helte 2-0 fan.

De wedstriid yn Drachten wie it twadde oefenduel fan de earedifyzjonist yn de tarieding. Ofrûne woansdei wie Hearrenfean mei 10-1 te sterk foar in regioseleksje út Súdwest-Fryslân.