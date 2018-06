Man sit fêst yn ûndergrûnske ôffalkontener yn Dokkum

De man hie it ferkearde guod yn de kontener smiten en woe dat derút helje. Mei in brekizer makke er de kontener oan de efterkant iepen, wêrnei't er in trepke yn de kontener sette. Doe't de man fia it trepke yn de kontener klom wie, koe hy der net mear út komme.

In omstanner alarmearre de helptsjinsten. Plysje, ambulânse en brânwacht rieden út. Meiwurkers fan de ambulânse wisten de man der út te krijen. De man hat oan it aventoer in pear lytse skaafwûnen oerholden.