Iepenloftspul Feankleaster: de premjêre fan NON-Aktief

Want ek al giet it krekt foar it skoft efkes mis en falt alle lûd út; de nonnen, weeskes en muontsen spylje troch as wie der neat oan de hân. Dus hat it publyk der ek gjin lêst fan. Under de beammen, yn it midden fan it doarp is de setting ek yntym en kinne je alles goed meikrije.

Je sitte fuort yn de foarstelling. Dy't begjint mei de begraffenisstoet dêr't je as publyk yn meirinne en sa te plak komme. It is de begraffenis fan de lêste non. En no ha de muontsen wol in probleem want wa soarget foar dy weeskes. Wêr't de bern weikomme yn dit mingd kleaster leit foar de hân mar wurdt op in subtile wize ferteld. Foar de goeie fersteander sitte der in soad grappen yn.