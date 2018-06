Supporters begroetsje sân nije spilers by seizoensstart SC Cambuur

Sa as gewoanlik mochten de jonge supporters oan it begjin fan de training efkes meifuotbalje. Dêrnei begûn it offisjele part, ûnder in strielende simmersinne. Trainer René Hake is bliid dat it seizoen wer úteinsetten is. "Ja, dat is heerlijk. Het is een goed gevoel om weer op het gras te staan en weer met de groep aan de slag te kunnen", fertelt Hake.

Hake woe noch net echt in doelstelling útsprekke. "Maar een club als Cambuur moet altijd strijden voor een plek in de play-offs."

Der stiene sneon 25 spilers op it fjild. "Ik denk dat de selectie nooit rond is. Maar we hebben al een behoorlijke groep op het veld staan. Daar ben ik wel blij om. We kijken wel naar bepaalde posities om spelers toe te voegen", sa seit Hake. De Ljouwerters wolle harren mooglik noch fersterkje mei in middenfjilder en in linkeroanfaller.