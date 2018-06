Oprop Elfwegentocht oan bussjauffeurs: Staak net!

De Elfwegentocht is ûnderdiel fan Kulturele Haadstêd 2018 en is bedoeld om minsken fan snein ôf twa wiken lang fossylfrij ride te litten. Automobilisten kinne harren auto op benzine of disel op guon punten yn Fryslân delsette, om fierder te riden yn in fossylfrije bus of om te carpoolen. Boppedat wurde minsken oproppen om sa folle as mooglik te fytsen of it iepenbier ferfier te brûken.

Ferfierbedriuw Arriva is in belangrike partner fan it evenemint. Minsken koene fia in spesjaal abonnemint goedkeaper troch Fryslân reizgje. It is noch net bekend hoefolle fan dy abonneminten ferkocht binne, mar neffens Arriva kinne minsken mei sa'n abonnemint fia in restitúsjeformulier jild werom krije.