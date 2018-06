Wetterskip kontrolearret feandiken fanwegen oanhâldende drûchte

Op it stuit is it mei de drûchte yn Fryslân noch net sa slim as yn it suden fan Nederlân. Der wurdt al wol wetter út de Iselmar wei ynlitten en it trochspielen fan fearten mei dat wetter bart no wat stadiger, om sa ta in heger wetterpeil te kommen.

Yn de Iselmar sit noch genôch wetter en foarearst bliuwt der ek genôch oanfier út de Rijn wei. Op de langere termyn liket dat wol minder te wurden.