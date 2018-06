Omrin skiedt folle mear ôffal as lanlik gemiddelde

Fryslân is ien fan de provinsjes mei it heechste tal kilo's ôffal de ynwenner, goed 600. Yn guon provinsjes is dat wol 200 kilo minder. Nei alle gedachten komt dat, trochdat yn lanlike gebieten in soad túnôffal produsearre wurdt. Yn stêden is dat folle minder.

Gemiddeld wurdt yn ús provinsje sa'n 64 persint fan it ôffal skieden oan de boarne. Ek dat is heger as it lanlik gemiddelde.