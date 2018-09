Omrop komt mei berneprogramma op de moarn: 'Sokkebalje'

Alde en nije programma's

Sokkebalje is in magazineprogramma mei in samling fan âlde en nije programma's. It giet om programma's lykas Tomke, Bear Boeloe, Wat tekenje ik, Kening Hert & Harry Hazze, WitWat en Skik. Sokkebalje is in programma fan in oere. Dy lingte is ek keazen op basis fan de winsken fan âlders dy't út it ûndersyk nei foaren komme: "Moarns as myn soan wekker wurdt, set hy faak de telefyzje oan. Hy sjocht dan ûngefear in oere telefyzje en dêrnei begjinne wy rêstich mei de dei."



Sokkebalje is fan 1 july ôf alle dagen fan 6.00 oant 9.00 oere te sjen op telefyzje by Omrop Fryslân. Alle berneprogramma's fan Omrop Fryslân binne ek online te finen op Skoal.tv.