Iepenloftspullen Bantega: de première van Weispield

In de eerste scène gebeurt er vanalles op het strand dat het decor is van Weispield. Zo wordt gelijk duidelijk dat we te maken hebben met verschillende lagen in het stuk. Het verhaal van verzetsheld Lodo van Hamel is de rode draad waarin de verdorven zielen van het Tsjûkemar voorbijkomen.

Maar het publiek wordt in het verhaal een paar keer onderbroken door een irritante vrouw fan 'Willemsma, wonen aan het water'. Dit personage zorgt ervoor dat iedereen beseft dat het iepenloftspul zelf ook een onderdeel van het verhaal geworden is en verweven is met dat van Lodo. De verzetsheld zien we de ene keer in een James Bond-achtige hoedanigheid en later wordt hij door de Duitser opgepakt.

De verschillende personages weten feilloos het publiek mee te nemen in de diepere lagen van het verhaal, waarbij er slim gebruik wordt gemaakt van het water en het strand bij Marchjepôle. Een groot houten kunstwerk van een hand in het water, wat vooral het plekje van de Duvelsfaam is, staat vooral zowel in 'goeie' zoals we dat in Friesland zeggen als een zegening van God. Wat vooral slaat op de redding van Lodo van Hamel die er niet komt. Kunstenaar Bouke Groen heeft de hand speciaal gemaakt voor dit iepenloftspul.

