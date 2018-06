Iepenloftspullen Bantegea: de premjêre fan Weispield

Yn de earste sêne bart der fan alles op it strân dat it dekôr is fan Weispield. Sa wurdt gelyk dúdlik dat we te krijen ha mei ferskillende lagen yn it stik. It ferhaal fan fersetsheld Lodo van Hamel is de reade tried wêryn't de ferdoarne sielen fan de Tsjûkemar foarbykomme.

Mar it publyk wurdt yn it ferhaal ek in pear kear ûnderbrutsen troch in oanstjitlike frou fan 'Willemsma, wonen aan het water'. Dit personaazje soarget derfoar dat eltsenien beseft dat it iepenloftspul sels ek in ûnderdiel fan it ferhaal wurden is en ferweve is mei dat fan Lodo. De fersetsheld sjogge we de iene kear yn in James Bond-achtige hoedanichheid en letter wurdt er troch de Dútsers oppakt.

De ferskillende personaazjes witte feilleas it publyk mei te nimmen yn de djippere lagen fan it ferhaal, wêrby't tûk gebrûk makke wurdt fan it wetter en it strân by de Marchjepôle. In grut houten keunstwurk fan in hân yn it wetter, dat foaral it plakje is fan de Duvelsfaam, stiet foar sawol in 'goeie', sa as we dat yn Fryslân sizze, as foar in seining fan God, wat fral slacht op de rêding fan Lodo van Hamel dy't der net komt.

Keunstner Bouke Groen hat de hân spesjaal makke foar dit iepenloftspul.