Gjin Rotterdamske swannen foar de Fûgelpits

By de Fûgelpits yn Moddergat is alles klear om te helpen mei it skjinmeitsjen en opfangen fan in grut tal swannen, dat earder yn Rotterdam it slachtoffer waard fan in grut oaljelek. De oalje kaam frij by in oanfarring mei in tanker. Mar wat der ek bart, de fûgels komme mar net nei de Fûgelpits ta.