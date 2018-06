Iepenloftspullen: de premjêre fan Redbad

It stik duorret mei mei-inoar goed twa oeren, dus dat wurdt in lange sit. Mar dan krigest ek wat! De folsleine skiednis fan Redbad, ynklusyf boaten, flotten, hynders, fjoer, fjochterij en leafde komt foarby. De tiid wêryn't Redbad regearre komt ta libben troch it ymposante dekôr en klean fan de spilers. En fansels troch de taal, dy't somtiden troch de âldens dreech te folgjen is. De hiele sfear draacht der sa oan by dat it publyk kompleet ûnderdompele wurdt yn de wrâld fan Redbad. Mei de sinnen "Bring him gau nei it walhalla, want dan pas is hy frij", wurdt it slotstik besongen.