Sander Arends ûnderút yn spannende finale fan ATP-toernoai yn Antalya

Yn de earste set gie it lang lykop. Oan it begjin fan de set waarden beide duo's ien kear brutsen, mar dêrnei holden se harren service oant 5-5. De Braziliaan Demoliner en de Meksikaan González kamen doe op 6-5 en dêrnei brutsen se it Nederlânske duo. Sa pakten se de earste set mei 7-5.

In set letter oerlibben Arends en Middelkoop twa setpoints. Earst op eigen service by 5-6 en yn de tiebreak by 5-6 nochris. Trije punten letter helle Arends de set mei in goede folly de set binnen.

Dêrom moast in super-tiebreak foar de beslissing soargje. Dêryn kamen Arends en Middelkoop op 'e nij op in lytse efterstân. Diskear koenen se dat net goedmeitsje. De super-tiebreak gie mei 10-8 nei Demoliner en González en dêrmei pakke sy de titel yn Antalya.