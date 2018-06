Wichtige ynvestearder gasboarringen Skylge falt fuort

TulipOil dat de konsesje yn hannen hat dêr't it hjir om giet. Sy wolle yn de Noardsee gas winne fan in lokaasje yn de dunen fan Skylge. Dêr is fûl ferset tsjin en dat hat der ek ta lieden dat der yn de Twadde Keamer in moasje tsjin de plannen oannaam waard.