De Frissel út Drachtsterkompenije wint Sjongfestival 2018

Skoalle De Frissel út Drachtsterkompenije is de winner fan it Sjongfestival 2018 wurden. Sy wûnen freed it Sjongfestival mei it ferske 'Freonskip boppe'. De sjuery wie tige te sprekken oer it optreden fan de skoalle: "Der falt te hearren dat der in soad oan muzyk dien wurdt op de skoalle. In goed kleurepalet oan muzyk, mei rap en rock." De Kogge út Drylts wûn de tekstpriis, de priis foar it bêst selsskreaune nûmer. De finale waard hâlden op it Saailân yn Ljouwert.