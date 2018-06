Skoallemienskip bliid mei akkoart Cambuurstadion: "Hiel posityf"

"Dit is hiel posityf nijs", seit Jaap van Bruggen fan de Friese Poort. "Dit is it nijs dat wy graach hearre woene." Neffens Van Bruggen, haad fasilitêr belied, is dit stap ien. It wachtsjen is no op de gemeente dy't mei de plannen ynstimme moat.

"De ekstra romte is hiel wichtich foar ús", leit Van Bruggen út. "Wy hawwe te krijen hân mei in tekoart. Dat hie te meitsjen mei groei en nije ûntwikkelingen, omdat we de skoalle by de tiid hâlde wolle. It Cambuurstadion past hjir prima by."