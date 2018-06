360-FIDEO: Eschers nôtkeunstwurken fanút reuzerêd by Nij Altena

Yn greiden op It Bilt binne koartlyn acht grutte tekeningen fan Maurits Cornelis Escher (1898-1972) yn it nôt makke, as oade oan it lânskip en de Ljouwerter keunstner. Se binne no ek fanút in reuzerêd by Nij Altena te sjen en dat smyt spektakulêre bylden op.