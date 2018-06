Hy is de nije spits fan SC Hearrenfean en makke ôfrûne woansdei yn de earste oefenwedstriid fan de Feansters syn debút: Sam Lammers. Hy skoarde ek fuort, twa kear, doe't er mei 10-1 wûn waard fan Regioteam Súdwest-Fryslân. Dus gloaret der hoop in de herten fan de feanfan... Is der wer in nije topspits telâne kaam yn It Fryske Haachje?