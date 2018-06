Eigener Heeres yn kassaasje yn dongsilodrama Makkingea

De dongsilosaak dêr't yn 2013 trije minsken by om it libben kamen, krijt in juridysk ferfolch. Advokaat Tjalling van der Goot giet yn kassaasje by de Hege Rie tsjin de útspraak fan it gerjochtshôf njoggen dagen lyn. It gerjochtshôf naam de eask fan it Iepenbier Ministearje oer: de direkteur fan it belutsen skjinmakbedriuw út Abbegea waard feroardiele ta in wurkstraf fan 240 oeren, ien jier sel ûnder betingst en in jildboete fan 100.000 euro.