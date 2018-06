"De old-boys sykje net goed genôch nei geskikte froulju foar topfunksjes"

Op de freedsmerk wie in frij algemiene gedachte dat it te krijen hat mei de ambysjes fan froulju: dy leit faak mear thús, by de bern. "En dan binne jo net beskikber foar in full-time funksje en dat moat wol at je nei de top wolle." Neffens guon is it saneamde 'old-boys-network' ek noch altyd aktyf. "Se spylje inoar dêr de bal wat ta. Sa hâldt dat systeem him sels yn stân."