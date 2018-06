Bakkefean wol as Sardinië wêze. It Italiaanske eilân is ien fan de plakken op de wrâld dêr't minsken langer libje yn goeie sûnens. Bakkefean wol dat ek berikke, mar dat is in grutte klus. De húsdokter fan it doarp, in diëtiste en de doarpsbewenners sels sette harren yn om fan Bakkefean in sa sûn mooglik plak te meitsjen.