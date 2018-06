Supporters Cambuur bliid mei akkoart oer nij stadion

It liket oft de bal no foaral by de gemeente Ljouwert leit, mar ek de provinsje is finansjeel oan set, tinkt Elzinga. "Ik proef uit de gesprekken met de gemeente, dat de wil er is om dit project te laten slagen." Elzinga hat der troch it akkoart dan ek in soad fertrouwen yn dat it nije stadion der no dochs komme sil. "Alle partijen hebben laten zien dat ze er positief in staan en dat de bereidwilligheid er is om dit te laten slagen. Dus ik heb er een goede hoop op", beslút er.