Net folle belangstelling foar ynrinjûn oer debâkle De Lawei

Ien fan harren fynt dat de ried mear mei de boargers prate moat, om werhelling yn de takomst foar te kommen. De ynsprekker neamde it rapport broddelwurk.

Vice-foarsitter fan de ûndersykskommisje Karin van der Velde tinkt dat Smellingerlân goed fierder kin mei de oanbefellings yn it rapport. Ien fan de oanbefellings oan it kolleezje fan b. en w. en de amtenarij is, om folle tichter op de saak te sitten by nije projekten yn de takomst.