Klimaatspesjalist Jan Rotmans: "Feesteapel moat mei helte nei ûnderen"

As Nederlân, en dus ek Fryslân, de CO2-útstjit en de doelstellingen fan it klimaatakkoart fan Parys helje wol, moat de feesteapel mei de helte ynkrompen wurde. Dat sei klimaatspesjalist professor Jan Rotmans tongersdei op de simmerbuorrel fan de organisaasjes Circulair Friesland en Fossylfrij Fryslân.

Lânbou is mei de yndustry, it ferkear en ferfier en de beboude omjouwing ien fan de fjouwer terreinen dy't grutte ynfloed hawwe op it klimaat. We moatte foarút nei eartiids, seit Rotmans. En dêr bedoelt hy mei, dat de melkfeehâlderij en de lânbou in stik lytsskaliger wurde moatte, mei behâld fan de natuer en mei in folle legere CO2-útstjit.