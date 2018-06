Earepenning foar âld-wethâlder Wietze Kooistra fan Opsterlân

Ald-wethâlder Wietze Kooistra fan Opsterlân hat by syn ôfskied de earepenning krigen. Hy krige him foar 'útsonderlike bestjoerlike fertsjinsten' foar de gemeente Opsterlân. De ûnderskieding waard útrikt troch boargemaster Ellen van Selm.

Kooistra wie fjouwer riedsperioaden foar it CDA aktyf as riedslid. Dêrnei nochris trije as wethâlder. De gemeente Opsterlân skriuwt: "Wietze Kooistra hat de belangen fan de ynwenners fan Opsterlân tsjinne. Syn wurk hat de gemeente in soad opsmiten."