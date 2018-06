"Hegere wetterskipslesten needsaaklik om feilichheid te garandearjen"

Yn 2023 set it wetterskip útein mei de fersteviging fan de Waadseedyk tusken de Lauwersmar en Koehoal. Dy foldocht net mear oan de easken. De opknapbeurt kostet goed 300 miljoen euro en is dêrmei de grutste put ea foar it wetterskip. Dêrtroch kinne yn de takomst de wetterskipslesten opnij omheech gean, mar neffens De Winter moat it algemien bestjoer him dêr noch oer bûge.

Ynwenners fan Fryslân moatte harren wol realisearje dat it om harren feilichheid giet, seit De Winter. "Miskien hat net elkenien it bewustwêzen dat we ûnder de seespegel libje, mar it is wol sa. Wy moatte maatregels nimme, om dy feilichheid altyd te garandearjen. Ik tink, as minsken dat yn acht nimme, dat se dêr ek wol wat foar oer ha."