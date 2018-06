8ste dag: in mintgriene caravan as dominostientsje

It Rjocht

Ek teäter kin in skeakel wêze yn de oerenlange kettingreaksje. "Aksje lûkt altyd reäksje út", fertelt advokaat Wim Anker. "En dat soarget wer foar nije beweging." Anker spilet sels mei yn it stik 'Het Recht' dat opfierd wurdt op in boat oan de Willemskade. It is in foarstelling oer de grinzen fan it eigen rjochter spyljen yn in demokratyske rjochtssteat." In frou giet in ynbrekker mei geweld flink te liif, wannear't dizze by har oan it ynbrekken is. De offisier fan justysje yn it stik fynt dat de frou te fier gien is yn har ferdigening, mar dan komt Anker as advokaat oan it wurd. "Your home is your castle, de frou wurdt yn har private domyn oanfallen en hat it rjocht op ôfwar."