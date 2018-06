Man bout nepnêst foar jonge mûzebiter

Foar in jonge mûzebiter yn it Drents-Friese Wold is in nepnêst makke, omdat de fûgel út syn eigen nêst fallen is. Kees van der Klauw fûn de mûzebiter op de grûn njonken de beam dêr't it nêst sit. Hy hat it hat it nepnêst op gefoel boud.