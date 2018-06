Oerienstimming tusken partijen oer Cambuurstadion

ROC Friese Poort, ien fan de partners yn it projekt, hie in deadline fan 1 july ôfjûn. As de skoalle foar dizze datum gjin dúdlikheid krige oer it stadion dan soene se harren weromlûke út it projekt. Neffens wurdfierder Piet Adema fan WTC-Beheer hoecht dat no perfoarst net. Neffens him is it nije stadion in grutte kâns foar skoallemienskip ROC Friese Poort.

Alternatyf plan

De partijen hawwe yn de ôfrûne wike mei-inoar praat oer in alternatyf plan. De petearen begûnen nei't dúdlik waard dat de gemeente Ljouwert de komst fan in oare grutte boumerk net keare kin. It giet om in Bauhaus-boumerk.

WTC-Beheer en ynvestearder Jan Anker hiene grutte muoite mei de komst fan dy boumerk. Dat soe in te grutte konkurrint wurde foar de boumerk dy't yn it WTC komme soe. De partijen binne no oerienkaam dat der grûn útruile wurde sil: WTC-Beheer leveret in stik grûn oan de efterside fan it WTC oan ûntwikkelder Wyckerveste en boubedriuw Dijkstra-Draisma. Op dat plak komt romte foar rekreaasje en oare frijetiid-aktiviteiten.

Reaksjes

Projektlieder Dirk Jan De Rouwe fan boubedriuw Dijkstra Draisma is posityf oer it akkoart dat der no leit. Hy wol der fierder net in soad oer kwyt. De Rouwe seit al dat dit plan goed genôch is foar de plannen fan ROC Friese Poort.

Technysk-direkteur Gerald van den Belt jout noch gjin kommentaar. Cambuur is yn ôfwachting fan wat dizze plannen konkreet betsjutte sille. Se komme freed mei in reakje. De gemeente Ljouwert is bliid te hearren dat der in akkoart leit. Se wachtsje it mei belangstelling ôf en prate der tiisdei oer by de fergadering fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders. Woansdei praat de gemeenteried dan oer it akkoart dat der no leit.