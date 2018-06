Oerienstemming tusken partijen oer Cambuurstadion

Friesland College, ien fan de partners yn it projekt, hie in deadline fan 1 july ôfjûn. As de skoalle foar dizze datum gjin dúdlikheid krige oer it stadion dan soene se harren weromlûke út it projekt. Neffens wurdfierder Piet Adema fan WTC-Beheer hoecht dat no perfoarst net. Neffens him is it nije stadion in grutte kâns foar it Friesland College.

Alternatyf plan

De partijen hawwe yn de ôfrûne wike mei-inoar praat oer in alternatyf plan. Yn de kearn giet it derom dat it WTC in stikje grûn ynleverje sil, wêrnei't se in hal derfoar weromkrije. No is de gemeente oan set, sa stelt Adema: "Wy binne heel tichtby, wat ús oanbelanget moat de saak foar de boufak rûn wêze."