Harkje nei histoarysk tikjen yn it Poptaslot

It giet om in Fryske stoelklok út de achttjinde iuw. De klok wie yn besit by in samler út Grinslân, mar dy moast der fanôf. Bysûnder oan de klok is dat alle ûnderdielen noch orizjineel binne. It giet dan bygelyks om it radarwurk en it gewicht fan de klok sels en de stoel dêr't er op stiet.

Mei help fan de "Friese Klokkengroep" is de klok restaurearre en hat er ûnder oaren in nije skildering krigen op de wizerplaat. Dy wie nei ferrin fan tiid bot fertutearze. Skilder Klaes Posthuma fan Harns hat der in 18-tjinde iuwsk sicht op Marssum op skildere.