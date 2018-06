Fryske Reklamepriis foar campercrashfilmke

Sjueryoardiel

Neffens it sjueryrapport waard it filmke benammen keazen foar it grutte kontrast: "It rûge earste part mei oanboazjende muzyk komt ta in hichtepunt en dan ûnferwachts jout Emiel him noflik del tusken alle wrakstikken yn. Neat is dêrby fergetten. It blomke op it taffeltsje makket it hielendal dien. Mei in swiere Fryske stimme (voice over) der oerhinne, sa te hearren streekrjocht fan it plattelân ôf plôke, wurket dizze spot beslist oansteklik, bliuwt hingjen en besoarget jin in glimlaits."

It winnende bedriuw krige in sjek fan 750 euro, en de makkers mochten allegearre in Grutte Pierbyldsje fan keunstner Nina Hiddema mei nei hûs ta nimme.