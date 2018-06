Sintrum foar dôven yn Ljouwert hâldt op mei aktiviteiten foar kliïnten

It sintrum soe foar jild oanklopje moatte by de gemeenten. Foar it hantsjefol wurknimmers is it lykwols net te dwaan, om mei al dy gemeenten te ûnderhanneljen, seit direkteur Jeroen Dijkstra.

"Wêr't we ús soargen oer meitsje, is dat de besteande sosjale ynfrastruktuer yn Fryslân, dêr't Hoor Friesland ûnderdiel fan is, stadich ôfbrokkelet mei alle gefolgen", seit Dijkstra. Op termyn ferwachtet Dijkstra problemen foar de Fryske mienskip.