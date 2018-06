Fries Museum wol Fryske ambachtslju belûke by nije tentoanstelling

De tentoanstelling is fan febrewaris takom jier ôf te sjen yn it Fries Museum. Van Hove hat it motorblok makke mei help fan allegearre ambachtslju út Marokko en Yndonezië. Allegearre hawwe se in part fan it motorblok makke, wer ynlevere by de keunstner en hy hat it wer folslein yn mekoar set. Der is gebrûk makke fan ferskate houtsoarten út Brazilië en Kongo, mar der sit ek keramyk yn.

It Fries Museum hat it motorblok foar 280.000 euro kocht en hat dêrby help krigen fan it Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij en de Vrienden van het Fries Museum.