Sander Arends yn de finale fan it ATP-Toernoai yn Antalya

Tennisser Sander Arends hat de finale berikt fan it ATP-toernoai yn Antalya. Op it Turkske gers wie de Ljouwerter, tegearre mei syn dûbelmaat Matwé Middelkoop, mei 7-6 en 6-3 te sterk foar it koppel Mirnyi/Oswald. It is foar Arends syn earste finale op it heechste nivo fan 2018.