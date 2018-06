Sineeske reedrydtop kiest foar Thialf

Ynternasjonaal topsintrum

Thialf-direkteur Marc Winters is om meardere redenen tige bliid mei de komst fan de Sinezen. "Ten eerste is het een bewuste keuze om voor een goede exploitatie van Thialf niet te kiezen voor branchevreemde evenementen, maar juist dicht bij onze corebusiness te blijven. We zijn gebouwd als topijsbaan voor de topsport, waar overigens ook de breedtesport van kan genieten, en zijn in staat om niet alleen nationaal maar ook internationaal te bedienen.

Daarnaast zullen we ons kandideren bij de ISU om het predicaat Centre of Excellence te mogen gaan voeren om daarmee te behoren tot één van de vier à vijf internationale top centra in de wereld op het gebied van langebaan schaatsen en shorttrack. En dan helpt het als we nu al kunnen laten zien dat we die internationale aantrekkingskracht hebben".