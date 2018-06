Teloarstelling en soarch by inisjatyfimmers Nij Hiddem-Houw

Deputeare Klaas Kielstra hat woansdei it beslút oer it kontroversjele wynmûnepark foarearst útsteld oant 18 july. Der soe neffens him earst mear ûndersyk komme moatte nei ûnder oare de sûnensrisiko's fan hege mûnen. Ek de omwennerskompensaasje moat opnij besjoen wurde neffens de Deputearre. Dit is allegearre in grutte teloarstelling foar Mensonides, en in grut punt fan soarch: "De rek is der al behoarlik út."

Lytsere mûnen

In opsje dêr't de polityk no wer nei sjen wol is lytsere mûnen. Dit is neffens Mensonides lykwols net fuortendaliks in oplossing. "As de mûnen ûnder de 150 meter binne, dan prate wy oer in hele oare klasse. Dat betsjut ek minder megawatt," sa fertelt er. "Mei as gefolch dat der mear mûnen komme moatte om de doelstellingen te heljen."