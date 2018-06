Politike fragen oer proefflecht fan ein maaie

Lelystad Airport

It is de bedoeling dat Lelystad Airport fan 2020 ôf fakânsjeflechten fan Skiphol oernimt. De testflecht wie bedoeld om minsken ûnderfine te litten hoe't it is at in fleantúch op sa'n 1800 meter oerkomt. De PvdA fynt dat de útwreiding fan Lelystad Airport allinnich trochgean kin at de lûdshinder binnen de wetlike noarmen bliuwt, sadat der fan oerlêst gjin sprake is.