Tongersdei twadde stakingsdei streekferfier

Woansdei hawwe de sjauffeurs yn it streekferfier it wurk foar seker trije dagen dellein. It CNV jout oan oant en mei freed te staken en dêrnei wurdt besjoen oft der fierdere aksjes nedich binne. FNV beslút freedtemiddei oft der yn it wykein en de perioade dêrnei trochstaakt wurdt.

Sjauffeurs en masinisten fan regionale ferfiersbedriuwen fiere aksje foar ûnder oare mear lean, minder wurkdruk en ekstra skoft.

Bussen dy't wol ride

Guon bussen yn Fryslân ride wol. Dat jildt foar de lijn 155 tusken Ljouwert en Lauwerseach. Ek de bussen op de Waadeilannen ride gewoan. En de lijnen 66 en 166 Ljouwert-Holwert ride ek neffens de tsjinstregeling. De lijnen 304 en 314 tusken Drachten en Grins ride ek, mar it kin wêze dat der ritten útfalle.