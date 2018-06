Iepenloftspul NON-Aktief: in ympresje

Masqueradefamylje

Foar Bianca fielt it as oft der in 'masqueradefamylje' ûntstien is yn de fiif jier dat se no bestean. Se fynt it prachtich om mei de bern en jongerein te wurkjen. Ald-spilers hâlde kontakt en wolle ek altyd wer helpe. Yn de rin fan de tiid is der dus wol wat delset en dat hat syn ynfloed op alle spilers.

"Wat ik faak werom hear fan âlden en bern is dat se steviger yn de skuon stean. Dat se bygelyks no mear doare te praten yn it iepenbier." Ien fan de spilers, Noamare Houwer, is it dêr mei iens. Se fielt har hjir hiel bot thús en kin harsels wêze. "Ik bin dramatysker wurden, ik bin iepener en sosjaler, praat mear mei minsken. Dat ha ik hjir echt wol leard."