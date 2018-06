By in stekpartij yn Boalsert binne yn de nacht fan woansdei op tongersdei trije minsken licht ferwûne rekke. It ynsidint fûn om in oere as ien plak op de Bargefenne, yn it sintrum fan de stêd. De plysje hat in fertochte oanhâlden. De oanlieding fan de stekpartij is noch net bekend. De plysje docht dêr ûndersyk nei.