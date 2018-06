NHL skoart heech ûnder studinten

De skoalle skoart foaral heech op tema's lykas ynternasjonalisering, ynhâld en ûndersyk dat rjochte is op de praktyk. Ek de dosinten fan de hegeskoalle wurde as goed beoardiele.

Jan van Iersel, fan it College van Bestuur fan NHL Stenden, is út de skroeven mei it risseltaat. "We zijn erg trots. Het is een sterk begin van onze nieuwe hogeschool NHL Stenden."