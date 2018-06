Wenningkorporaasjes sette útein mei wenromtebemiddeling

De nije webside hat neffens de koperaasjes in soad foardielen. It hiele proses fan it sykjen nei in hierwenning oant it tekenjen fan in hierkontrakt is koarter en ienfâldiger wurden. Minsken dy't in wenning sykje fyne makliker in nije wenning. Sa kinne minsken harren ynkomstenferklearing uploade nei de webside. It ynskriuwen op 'e side is fergees.